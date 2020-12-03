«Обнимитесь, миллионы!»: фестиваль Be@thoven состоялся в Екатеринбурге, несмотря на пандемию

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3 декабря 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: colta.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В год 250-летия великого композитора, когда по всему миру отменяются запланированные в его честь фестивали, в Екатеринбурге состоялся бетховенский форум международного масштаба. Проведение фестиваля Be@thoven стало возможным благодаря сотрудничеству Свердловской филармонии с немецким продюсерским агентством RCCR Projects GmbH Berlin.

«Обнимитесь, миллионы!» все-таки прозвучало в тот самый год, когда миллионам запретили не только обниматься, но и просто встречаться. В решении вопроса, касающегося приезда в период пандемии на Урал музыкантов из Западной Европы, приняли участие самые высокие инстанции.

В Екатеринбурге теперь можно встретить бетховенский трамвай, на спинках сидений которого — листовки с разнообразными фактами из жизни великого композитора, а по QR-коду можно перейти на сайт филармонии и узнать о Бетховене много интересного. В двух фойе филармонии организована выставка «Бетховен в подлиннике», предоставленная Домом-музеем композитора в Бонне, и экспозиция работ известного уральского художника Станислава Круппа «Лунная соната».

К публике на фестивале смогли присоединиться люди с нарушением слуха: для этого организаторы предусмотрели специальное оборудование, что очень символично с точки зрения именно биографии Бетховена. Половина концертов транслировалась онлайн, и слушателями стали жители многих стран. Шесть прошедших концертов подчеркнули жанровое разнообразие композитора - от фортепианной и камерной музыки до симфонических блокбастеров.

В Екатеринбурге впервые прозвучало сочинение Владимира Тарнопольского «Be@thoven — Invocation». Оно было создано по заказу бетховенского фестиваля в Бонне в 2017 году и представляет собой своеобразный диалог современных авторов с Бетховеном. На музыку Тарнопольского оказал влияние Четвертый фортепианный концерт. Произведение воспроизводит распадающийся звуковой мир глохнущего Бетховена с проблесками гармоничных терций и аллюзиями знакомых интонаций. Премьеру играл Уральский филармонический оркестр под управлением Алексея Богорада.

На другой день сольный концерт давал один из ведущих пианистов Западной Европы Северин фон Эккардштайн. Его кульминацией стала 32-я соната Бетховена.

Главной фигурой фестиваля стал известный австрийский скрипач и дирижер Томас Цетмайр. В один из вечеров в качестве солиста и одновременно дирижера УАФО он сыграл сначала Скрипичный концерт Бетховена, затем вместе с женой, альтисткой Рут Килиус, — Двойной концерт Бриттена.

В последний вечер фестиваля Цетмайр встал за пульт Международного молодежного Чайковский-оркестра, объединившего молодых музыкантов России и других стран для исполнения грандиозной Девятой симфонии. К нему присоединились Симфонический хор Свердловской филармонии (хормейстер Андрей Петренко) и квартет солистов — Елена Жидкова, Мария Баянкина, Илья Селиванов и Томас Бауэр.

Венчавшая фестиваль Девятая симфония стала фантастической кульминацией. Когда в четвертой части появился хор и запел, не снимая масок, но при этом стройно и полным звуком, похоже, что многие испытали шок. Все вспомнили, в какое время мы живем и какова цена проведения международного фестиваля. Но, несмотря даже на такой тяжелый год, западные музыканты все-таки приехали в Екатеринбург и продемонстрировали нам свой портрет великого немца.