Сотрудники Троекуровского кладбища заявили, что на могиле Крачковской до сих пор нет памятника
30 ноября 2020, 11:56[ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники Троекуровского кладбища рассказали журналистам, в каком состоянии находится могила знаменитой российской актрисы Натальи Крачковской. Согласно последним данным, там нет ни памятника, ни фото.
Уточняется, что на могиле любимицы публики Крачковской, умершей четыре года назад, стоит лишь потертый деревянный крест. По словам сотрудников кладбища, цветы приносят только поклонники актрисы, а ее родственники после того, как "получили наследство", там не появляются, сообщает kp.ru.
Отмечается, что после смерти Натальи Крачковской членам ее семьи, в частности, достались две квартиры в Москве и украшения с бриллиантами.
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