Падчерица Александра Демьяненко впервые рассказала, как умер Шурик из «Операции «Ы»

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17 ноября 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Демьяненко, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Падчерица актера Александра Демьяненко, сыгравшего роль Шурика в нескольких картинах, Анжелика Неволина впервые рассказала, как умер ее отчим. Женщина утверждает, что артиста можно было спасти.

Неволина впервые увидела своего отчима, когда ей было двенадцать лет. Ее мать Людмила в то время была ассистентом режиссера на дубляже на киностудии "Ленфильм". Сначала артист долго ухаживал за понравившейся женщиной, а затем переехал к возлюбленной. Анжелика в беседе с kp.ru сообщила, что актер пытался наладить с ней отношения, однако, по ее мнению, на самом деле она никогда не интересовала Демьяненко.

За год до смерти, как сообщила Неволина, у ее отчима начались проблемы с сердцем, развилась стенокардия. Врачи заявили, что артисту необходима операция, которая была назначена на 1 сентября 1999 года. За две недели до вмешательства Демьяненко был госпитализирован. 22 августа из-за сильной жары у него случился инфаркт, однако из-за того, что все кардиохирурги были в отпуске, никто не смог сделать актеру шунтирование.

Александр Демьяненко ушел из жизни в 62 года. Мать Анжелики Неволиной после смерти мужчины спрашивала, как такое возможно, что все врачи отправились в отпуск в одно время. Она получила ответ: "А вы думаете, за это время только Александр Сергеевич умер?".

Падчерица Демьяненко сообщила, что на память об артисте у нее осталось много личных вещей. Сейчас ему могло бы быть 83 года.