Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри заявил, что съемки нового эпизода начнутся в марте

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13 ноября 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

актеры сериала "Друзья", Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net

Актер Мэтью Перри, исполнивший роль Чендлера Бинга в культовом ситкоме "Друзья", рассказал, что съемки нового эпизода ситкома, которые много раз переносились, состоятся в марте следующего года.

По словам Перри, воссоединение "Друзей" было решено перенести на начало весны 2021 года. Актер заметил, что его с коллегами ждет насыщенный год. "И это то, что мне так нравится!" – подчеркнул он.

Напомним, в феврале стало известно, что актеры сериала примут участие в съемках спецвыпуска. В марте журналисты заявили, что из-за пандемии COVID-19 создание нового эпизода было решено отложить до мая. Затем утверждалось, что съемки завершатся летом текущего года. Позже их вновь перенесли.