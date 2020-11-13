Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри заявил, что съемки нового эпизода начнутся в марте
13 ноября 2020, 08:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Актер Мэтью Перри, исполнивший роль Чендлера Бинга в культовом ситкоме "Друзья", рассказал, что съемки нового эпизода ситкома, которые много раз переносились, состоятся в марте следующего года.
По словам Перри, воссоединение "Друзей" было решено перенести на начало весны 2021 года. Актер заметил, что его с коллегами ждет насыщенный год. "И это то, что мне так нравится!" – подчеркнул он.
Напомним, в феврале стало известно, что актеры сериала примут участие в съемках спецвыпуска. В марте журналисты заявили, что из-за пандемии COVID-19 создание нового эпизода было решено отложить до мая. Затем утверждалось, что съемки завершатся летом текущего года. Позже их вновь перенесли.
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