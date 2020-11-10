Денис Драгунский считает, что с восьмого класса школьники должны читать всю художественную литературу

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10 ноября 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИР 24

Денис Драгунский, Viktor Chernov/Russian Look

Писатель Денис Драгунский в рамках разговора с журналистами во вторник, 10 ноября, заявил, что школьники, начиная с восьмого класса, должны читать все, что написано в художественной литературе.

Драгунский обсудил с телеканалом "МИР 24", почему одна и та же книга может быть включена в школьную программу и одновременно продаваться в магазинах с маркировкой "18+". По мнению писателя, "это безобразие". Он отметил, что раньше маркировались книжки для детей младшего возраста: "Для самых маленьких", "Для младшего школьного возраста", "Для среднего школьного возраста" и "Для старшего школьного возраста". Денис Драгунский напомнил, что "Денискины рассказы" его покойного отца советовали читать младшим школьникам, однако речь шла исключительно о рекомендации, а не о предписании.

Писатель заметил, что его ужасно смешит маркировка "16+" или "18+", поскольку он не видит существенной разницы между восприятием материала в одном и другом возрасте.

Драгунский убежден, что школьники с восьмого класса должны осваивать всю художественную литературу, а не делать это выборочно.