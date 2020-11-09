В Казани заболевшая коронавирусом COVID-19 певица Лилия Сабирова умерла после родов

В Татарстане в Казани умерла певица Лилия Сабирова, которая заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19 во время беременности. Беременная артистка находилась в тяжелом состоянии, у нее было серьезное поражение легких подтвержден COVID-19.
Лилия родила мертвого ребенка, а вскоре после родов скончалась сама. О трагедии в понедельник, 9 ноября, рассказал муж Лилии Сабировой Гадель Галимзянов. Его супруге было 30 лет. Они прожили вместе пять лет. По признанию вдовца, очень любили друг друга и ждали ребенка. Сын был долгожданным, они хотели назвать мальчика Джамилем.
Лилию Сабирову вместе с сыном похоронили на Самосыровском кладбище в Казани.
До декретного отпуска певица работала в культурном центре «Залесный». Она было певицей и гармонисткой, лауреатом международных республиканских конкурсов. Пела на русском и татарском языках.
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