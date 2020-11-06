Поэт Валерий Краснопольский рассказал о поэтическом даре Михаила Жванецкого и о его неизданной книге

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6 ноября 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня стало известно, что ушел из жизни известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Поэт Валерий Краснопольский поделился своими воспоминаниями о Жванецком и рассказал о поэтическом даре сатирика.

Валерий Краснопольский:

- Ушёл навсегда Михаил Жванецкий… Нас связывали долгие годы знакомства и сотрудничества (без малого полвека): в конце 60х он впервые пришёл к нам в МГУ на студию «Луч», приглашённый мной (старостой студии) - успех был безусловный, и ему это было важно, потом мы стали общаться как поэт с поэтом. Он писал верлибры, сам не подозревая об этом… Я составил его подборку для журнала «Октябрь», которому порекомендовал напечатать его верлибры, написав предисловие к ним... публикация состоялась в 2007 году и осталась единственной в своём роде. Позже я составил книгу верлибров М. Жванецкого, которая не издана по сей день, - автор стеснялся её издавать, полагая, что они не так хороши! Дорогой Михал Михалыч! Ваша скромность лишила читателей возможности иметь под рукой замечательные образцы «современного русского верлибра», пользовавшегося исключительным успехом у массовой аудитории, что само по себе – невероятно… обещаю исправить эту ошибку! Прощай, дорогой Друг!