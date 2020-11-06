В Хабаровске от коронавируса скончался руководитель ансамбля «Дальний Восток»
6 ноября 2020, 16:56[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Скончался заслуженный артист, художественный руководитель концертного ансамбля «Дальний Восток» Сергей Осадчий умер от коронавирусной инфекции.
- Многократно, под руководством Сергея Владимировича, артисты ансамбля "Дальний Восток" представляли российское искусство в КНР. И наш, дальневосточный зритель, всегда испытывал чувство радости и гордости за коллектив, ощущая эксклюзивность происходящего на сцене, - сказано в сообщении Хабаровской краевой филармонии.
Напомним, что Осадчий был режиссером-постановщиком многих масштабных программ. Он создал программу на тему русских композиторов и народной музыки «Славься Россия», за программу ко Дню окончания Второй мировой войны «Шел солдат» он получил премию федерального Минкульта «Грани театра масс».
«Ансамблем «Дальний Восток» он руководил с 2007 года.
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