«Соломенный жаворонок в сети» собрал рекордное число участников и просмотров

Аргументы Недели → Культура 13+

3 ноября 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В нынешнем году впервые за свою историю фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок» состоялся в интернет-пространстве. Новый экспериментальный формат дал уникальную возможность собрать под виртуальной крышей огромное число участников и подарить зрителям настоящий праздник кукольного искусства.

Фестиваль длился 12 дней. В афише был 31 спектакль из 28 российских городов и два театра из Франции. Спектакли посмотрело 17 тысяч зрителей.

Кроме того, в рамках фестиваля прошло 25 обсуждений, которые также вызвали неподдельный зрительский интерес. Состоялось 11 выпусков онлайн-шоу «Вечерний жаворонок», 9 прямых включений-интервью с создателями спектаклей и руководителями театров и 2 конкурса для зрителей и участников.

«Соломенный жаворонок в сети» театр кукол посвятил своему 85-летнему юбилею. Вся программа была доступна на канале театра в YouTube на бесплатной основе. Фестиваль проводился в рамках национального проекта «Культура» («Творческие люди») Челябинским театром кукол имени В. Вольховского совместно с Челябинским областным отделением Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей» при поддержке Правительства Челябинской области и Министерства культуры Челябинской области, а также Французского института при Посольстве Франции в России и Альянс Франсез Екатеринбург.