Умер актер Александр Немченко

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2 ноября 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Немченко, кадр из фильма

Сотрудники Винницкого академического музыкально-драматического театра им. Николая Садовского опубликовали в Facebook печальное сообщение - Александр Немченко скончался в возрасте 66 лет.

К Немченко пришла слава после того, как он сыграл роль барабанщика поющей эскадрильи в фильме "В бой идут одни старики". "Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно. Умер Александр Немченко. Заслуженный артист Украины", – заявили в пресс-службе театра.

Немченко создал театральную студию при Доме учителя, а также долгое время занимался народной медициной, "и всегда с улыбкой". В последние годы Александр Дмитриевич страдал от тяжелой формы сахарного диабета.