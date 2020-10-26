Реставраторы обнаружили в Храме Александра Невского старинные фрески

Аргументы Недели → Культура

26 октября 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Фрески, которые изначально украшали своды и стены храма, хорошо сохранились.

Об этом рассказал на своей странице в Instagram губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Живопись в стилистике Васнецова возвращается к зрителям после почти векового забвения, – написал губернатор. – Храм будет бережно отреставрирован».

Алексей Текслер также рассказал, что в храме появится мозаика, которая была в проекте, но сделать ее помешала сначала первая мировая война, а потом и революция.

Напомним, Храм Александра Невского является объектом культурного наследия. В 1881 году здесь была разбита Александровская площадь, на который купец Кутырев возвел часовню в честь князя Александра Невского. В 1884 году было решено «обратить часовню в церковь». Строительство было начато только в 1907 году. Автором проекта стал зодчий с мировым именем Александр Померанцев.

«Надеюсь, все получится. Город и область вновь обретут храм, который когда-то строился на средства горожан. И в нём — связь поколений челябинцев», – отметил Алексей Текслер.