В театре «Скарабей» премьера – спектакль «Две любви»

Аргументы Недели → Культура

24 октября 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В воскресенье 25 октября в 14.00 в театре «Скарабей» состоится премьера поэтического спектакля с мультимедийными технологиями «Две любви».

В его основу легла лирика Серебряного века начала ХХ столетия. Стихи Есенина, Блока, Гумилева, Ахматовой и Цветаевой слились в единый сюжет о противоречиях реальной любви и мечты. Собирательный образ Поэта и его Музы проведет вас через все перипетии отношений, влюбленных мужчины и женщины и заставит задуматься: разобьется ли любовная лодка о быт, или двое останутся вместе?

Со сцены прозвучат авторские песни, написанные специально для этого спектакля на стихи любимых поэтов.

Возрастное ограничение - 16+. Продолжительность спектакля 1 час 10 минут

Дорогие зрители, театр заботится о вашем здоровье и выполняет все санитарно-эпидемиологические предписания. Просьба при посещении театра использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы).

Билеты на премьерный спектакль стоят – 200 рублей.

Для семей малообеспеченных или с детьми-инвалидами в театре предусмотрена льгота: 1 раз в месяц бесплатное посещение театра. Однако просим вас с собой принести документы, подтверждающие данную льготу.

Адрес: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5, Заказ билетов и бронирование по тел. 89090703095