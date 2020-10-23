Международный авторский фестиваль Юрия Башмета стартовал в Челябинске

Аргументы Недели → Культура 13+

23 октября 2020, 08:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В этом году концерты в рамках фестиваля также пройдут в Сатке и Троицке.

В торжественном открытии выставки приняли участие Алексей и Ирина Текслер. Авторский фестиваль народного артиста проходит на Южном Урале в третий раз. Алексей Текслер отметил, что в этом году он особенный, ведь в нем принимает участие и Челябинский симфонический оркестр, созданный в 2019 году.

«Мне очень приятно отметить, что расширяется география фестиваля и в это году помимо двух концертов в Челябинске, фестиваль пройдёт в Сатке и Троицке. Благодарю Юрия Абрамовича за приезд и за наше бессрочное сотрудничество», – сказал Алексей Текслер.

Фестиваль Юрия Башмета в Челябинске

Фестиваль Юрия Башмета в Челябинске

Фестиваль Юрия Башмета в Челябинске