На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник режиссеру Марку Захарову

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21 октября 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Марк Захаров, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Прошел год со смерти народного артиста, режиссера Марка Захарова. Марк Анатольевич Захаров умер 28 сентября 2019 года. На Новодевичьем кладбище открыли памятник знаменитому режиссеру.

На церемонии собрались родные, близкие и коллеги Захарова. Видео открытия памятника опубликовал актер Дмитрий Певцов.

Автор памятника - скульптор Александр Рукавишников. Монумент представляет собой бронзовый занавес, подмостки, а в центре - белоснежный крест и камень с именем Марка Захарова.

"Вчера открыли памятник (автор А. Рукавишников) на могиле выдающегося режиссера современности, нашего Мастера, Учителя, Друга, человека, построившего легендарный ЛЕНКОМ. Вечная Вам память, Марк Анатольевич, и Царствие Небесное", - написал Певцов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov) 20 Окт 2020 в 12:30 PDT