Путин по видеосвязи поздравил Михалкова с 75-летием и поднял бокал с шампанским

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21 октября 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин и Н. Михалков, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил режиссёра, актёра, народного артиста РСФСР, председателя Союза кинематографистов России Никиту Михалкова с 75-летием, но в режиме видеоконференции.

"Я не могу не поздравить Вас – даже хотя бы в такой форме, модная сегодня форма онлайн, но все-таки напрямую, я хотел именно увидеть Вас и поздравить Вас с Вашим юбилеем", - обратился российский лидер к режиссеру-обладателю многочисленных наград.

Путин отметил, что у Михалкова "много всяких наград, премий, лауреатских значков и отечественных, советских, российских, и зарубежных, например, «За вклад в мировую культуру»".

Путин сообщил о подписании Указа о награждении режиссера звездой Героя Труда Российской Федерации. Михалков заявил, что для него это великая награда.

Путин поднял бокал шампанского и сказал: Сегодня хочу еще раз вас поздравить, и, несмотря на то, что рабочий день еще не закончился, чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье". Он надеется увидеться с Михалковым лично, - .

Путин и Михалков подняли бокалы за здоровье кинорежиссера. Каждый в своем кабинете. Настоящий модный zoom-день рождения pic.twitter.com/NMQv1xLwr4 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 21, 2020