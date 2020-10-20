В Челябинске пройдет музыкальный фестиваль «Весенний beat»

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20 октября 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В 2020 году впервые в своей истории Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat» состоится осенью. Решение о переносе сроков восьмого по счёту фестиваля с весны на осень было принято в связи с карантинными мерами, введёнными в регионе с 19 марта 2020 года.

Осенняя сессия фестиваля «Весенний beat» - 2020 запланирована с 10 по 22 ноября и включает серию ярких мероприятий на разных площадках.

Впервые в онлайн-режиме состоится Областной детский вокальный конкурс «Весенняя beat-ва детских хоров». Следом его эстафету уже офлайн подхватят slam «Разум и чувство: non-fiction vs fiction» в Челябинской областной универсальной научной библиотеке, вечер музыки и поэзии «Из советского литературного андеграунда 30-60-х» в кафе «Brothers». Центральным и самым крупным событием «Весеннего beat’a» традиционно станет гала-концерт в Зале им. С.С. Прокофьева Челябинской филармонии. Он пройдёт 20 ноября. На гала-концерте выступят артисты из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска и Аши. Завершит программу форума пост-ивент «Тары-бары и танцульки…» в Лаборатории живого пива.

Подробная программа осенней версии «Весеннего beat’a» скоро будет опубликована в средствах массовой информации и на официальных аккаунтах фестиваля в социальных сетях.

Фестиваль «Весенний beat» существует с 2013 года, объединяет разные направления искусства и музыки, проходит в концертных, выставочных и танцевальных залах, в библиотеках, ориентирован на широкую аудиторию разных возрастов. В основе идеи фестиваля – популяризация массовой музыки второй половины ХХ века (рок, блюз, эстрада, джаз), творчества группы «The Beatles», их соратников и последователей, словом, классики современной культуры. За семь лет в числе гостей и участников «Весеннего beat’a» побывали знаменитые артисты из России, США, Германии, Италии, Испании, Канады, Конго, Израиля.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Челябинской области, Челябинской государственной филармонии, Челябинской Областной организации Общественной организации «Всероссийское музыкальное общество».

Партнёры фестиваля:

Челябинская Областная организация Общественной организации «Всероссийское музыкальное общество»

Челябинская областная универсальная научная библиотека

АО «Челябоблкоммунэнерго»

Завод НПО «Урал»

Компания «Альянс Стратег УРАЛ»

МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска»

Детская джазовая студия «Baby-Jazz»

Компания «U-Sound»

Компания «Everypixel Group»

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