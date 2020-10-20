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20 октября 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Скобцева, фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Народная артистка РСФСР и жена режиссера Сергея Бондарчука, любимая многими актриса театра и кино Ирина Скобцева скончалась в возрасте 93 лет. О причинах смерти актрисы не сообщается.

"Таких, как она, больше не будет... Это была яркая, красивая, умная женщина... Примите соболезнования", - пишут в комментариях к сообщению о кончине Скобцевой в аккаунте Instagram кинокомпании ее сына Федора Бондарчука.

Скобцева родилась в Туле в 1927 году. Одними из самых популярных ее ролей стали героини в фильмах "Я шагаю по Москве", "Война и мир", "Зигзаг удачи".