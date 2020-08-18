На Украине юного певца не пустили на детское «Евровидение» из-за «Смуглянки»

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18 августа 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Ткачук, кадр из видео

Максиму Ткачуку из Волынской области аннулировали заявку на участие в Национальном отборе песенного конкурса "Детское Евровидение-2020" якобы из-за связей со "страной-агрессором".

Одной из побед юного музыканта является победа на музыкальном конкурсе Stars of the Albion, который проходил в Лондоне. Участники соревнования должны были исполнить песни о войне. Максим выбрал "Смуглянку". После этого на родине мальчика назвали "изменником", "трусливым соловьем" и "сторонником оккупантов".

Теперь Максиму отказали в регистрации на национальный отбор для участия в "Детском Евровидении-2020". Как заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, существуют правила, согласно которым участник гарантирует, что не совершал концертную деятельность, выступления, участие в любых публичных или частных мероприятиях, организованных государственными органами "страны-агрессора или на территории страны-агрессора" после 15 марта 2014 года. По словам главы НОТУ, соорганизатором песенного конкурса Stars of the Albion выступает представительство Россотрудничества в Лондоне.

Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует проведения психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), сообщает пресс-служба партии. "Это запредельный уровень не только непрофессионализма, но и неадекватности. "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленного освидетельствования руководства НОТУ специалистами в области психиатрии", - говорится в заявлении на сайте партии.

Представители Одесской епархии Украинской православной церкви выступили в поддержку 12-летнего Максима Ткачука. Об этом сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе "#Максим, мы с тобой" в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.