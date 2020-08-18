КТТУ запустило тематические трамваи в честь Русского географического общества

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18 августа 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сегодня, 18 августа РГО отмечает свой юбилей - 175 лет. В честь этого МУП КТТУ выпустило на линию три тематических трамвая по маршрутам №4, 20 и 22.

По сообщению пресс-службы управления, в этом году трамваи посвящены: географическому расположению Краснодара, исследователю и путешественнику Григорию Грумм-Гржимайло и географу Эрнсту Гофману.

В 2019 году таких трамваев было семь. По подсчетам КТТУ за год около 70 млн пассажиров смогли проехать на них.