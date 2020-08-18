Поэт-песенник Борис Пастернак найден мертвым на улице около больницы в Москве

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18 августа 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Советский сценарист и поэт-песенник Борис Пастернак во вторник, 18 августа найден мертвым в Москве. Ему было 84 года. О гибели родственника лауреата Нобелевской премии, поэта и писателя Бориса Пастернака, сообщила газета «Московский комсомолец».

Тело пожилого мужчины нашли утром на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА России, где он проходил курс лечения. Подробности смерти Пастернака не уточняются.

В Telegram-канале издания отмечается, что палата сценариста располагалась на восьмом этаже. Борис Пастернак, работая на советском телевидении, в титрах подписывался как Борис Пургалин. Вместе с Евгением Гинзбургом Пастернак придумал и разработал идею музыкального шоу «Бенефис», где главным героем становился артист театра или кино.

Он был сценаристом ранних шоу-бенефисов Людмилы Гурченко, Ларисы Голубкиной и Сергея Мартинсона. Пастернак известен как автор текстов песен к фильмам «Только в мюзик-холле» и «Казаки-разбойники». Пастернак писал сценарии к «Голубому огоньку» и фильму «Волшебный фонарь».

Поэт сотрудничал с композиторами Георгинм Гараняном, Владимир Пресняков и Анатолий Кальварский. Его песню «Самовар» пел Николай Караченцов.