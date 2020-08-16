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16 августа 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

Николай Губенко, фото с сайта Мосгордумы

Театр "Содружество актеров Таганки" осиротел после смерти его основателя Николай Губенко. Для театра 16 августа - черный день. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что артист театра и кино, народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко умер от остановки сердца.

"Сегодня для театра "Содружество актеров Таганки" черный день. Умер наш основатель - Николай Николаевич Губенко. Мы осиротели", - говорится в сообщении на сайте театра.

Николаю Губенко 17 августа исполнилось бы 79 лет. Дата и место прощания с артистом пока не названы. Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года.

Губенко родился в 1941 году в Одессе, на Украине. В 1964 г. окончил актерский, в 1969 - режиссерский факультеты ВГИКа. В 1961 году дебютировал в фильме "Застава Ильича". Снимался в фильмах Андрея Кончаловского "Дворянское гнездо", Марлена Хуциева "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича"), Сергея Бондарчука "Они сражались за родину", Глеба Панфилова "Прошу слова" и других.

В театре «Содружество актеров Таганки» поставил спектакли: «Белые столбы», «Четыре тоста за Победу», «Иванов», «ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)», «Афган», "Концерт по случаю конца света" и другие.

Владимир Путин и Сергей Собянин выразили соболезнования родным и близким Губенко.