Ушел из жизни актер и режиссер Николай Губенко

16 августа 2020, 14:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
В воскресенье, 16 августа, стало известно о кончине актера, режиссера и депутата Мосгордумы Николая Губенко. Соответствующую информацию предоставил сегодня председатель МГД Алексей Шапошников.
По словам Шапошникова, москвичи потеряли в лице Губенко настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, а также актера и режиссера. Председатель Мосгордумы выразил соболезнования семье покойного и уточнил, что дата, время и место прощания будут озвучены позже.
Отметим, что Николаю Губенко было 78 лет. Он сыграл в фильмах "Мне двадцать лет", "Пришел солдат с фронта", "Они сражались за Родину". Кроме того, Губенко выступил режиссером картин "Подранки", "Если хочешь быть счастливым", "И жизнь, и слезы, и любовь", "Запретная зона" и других.
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