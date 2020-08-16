Хабаровчане станцевали на новый рекорд под песню Little Big

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16 августа 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Очередной рекорд по танцам решили поставить хабаровчане. На этот раз они под проливным дождем исполняли танец Little Big.

В копилке хабаровских танцевалиных рекордов по России чачача, бачата, бачата-руэда, меренга, свинг, сальса-руэда, а в Книге рекордов Гиннесса по бачате и меренге. Но потом пришлось сделать паузу. Однако долго краевая столица без танцев не продержалась.

Организатор рекорда Валерий Мельнийчук признался, что идея нового рекорда родилась еще в 2019-м. Однако изначально предполагалось выбрать для достижения бачате. Но в марте вышел клип Uno группы Little Big.

- Я общался даже с их менеджером. Решили делать сразу два рекорда, но случился карантин из-за пандемии коронавируса, что спутало нам все планы. Группа не смогла прилететь, но дали разрешение нам на использование их песни в некоммерческих целях, - рассказал Мельнийчук.

Начать репетиции смогли только 4 июля.

— В августе все едут в отпуска, но и переносить на сентябрь было опасно. Температура воздуха понижается, дожди чаще. Поэтому решили рискнуть. В установлении рекорда приняли участие 114 человек. Все были в тематических костюмах, - сказал организатор, добавив, что если рекорд устанавливается на песню с клипом, то нужно соблюдать и общую стилистику.

Об образах участники позаботились заранее. Не помешал хабаровским уличным танцорам и проливной дождь.

Напомним, что Хабаровск – чуть ли не самый титулованный город в стране по массовым рекордам.