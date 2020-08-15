На 84-м году жизни умер режиссер и телеведущий Борис Гершт

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15 августа 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Борис Гершт, Вконтакте

Режиссер и телеведущий Борис Гершт умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщила его коллега Юлия Маврина в субботу, 15 августа.

«Не стало моего любимого мастера... Слов нет описать потерю... В последние годы мы виделись редко, потому что он много болел. Но часто говорили по телефону. И мне казалось, что он будет жить вечно … Светлая память самому лучшему человеку Борису Гершту», - написала она в Facebook.

Однако причину смерти Маврина уточнять не стала.

Борис Гершт родился в 1937 году. Начал свою карьеру в 1959 году с игры в спектаклях в вечерней театральной студии при Театре им. Ленсовета. За годы работы он создал около двух тысяч передач, в том числе 30 спектаклей и телефильмов.