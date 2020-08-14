В музее Востока открыли выставку об истории горских евреев

Аргументы Недели → Культура 13+

14 августа 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели», Ирина Толмачева, Руководитель исследовательской группы ИД «Аргументы недели» ]

В Москве в Государственном музее Востока открылась персональная выставка израильского художника Рами Меира «История одного народа – для всего мира». Живопись, резьба по дереву, чеканка с ювелирной обработкой – работы передают особенности культуры горских евреев.

С помощью искусства Рами Меир рассказывает всему миру историю небольшого народа, исторически проживающего на Кавказе и в Закавказье, к которому принадлежит и он сам. Рами Меир родился в Азербайджане в семье горских евреев. Сейчас он израильский художник, коллекционер, председатель Союза художников горских евреев России, член профессионального союза художников России. Сегодня живет и работает в Москве. В свободное от работы и живописи время Рами Меир продолжает творить – пишет книги, сочиняет афоризмы, выпускает музыкальные альбомы, являясь автором слов и исполнителем песен. Во всех своих делах он следует горско-еврейскому выражению: «Хорошее намерение – кошерная сделка».

Серия картин Рами Меира «Горские евреи» рассказывает о мудрости, силе и красоте этих людей. Художник по крупицам восстанавливал историю своего народа. По книгам, старым газетам, дореволюционным открыткам, старинным семейным фотографиям и рассказам своих родных и друзей. Стремился воссоздать целостную картину о быте, традициях, ремеслах, национальном костюме горских евреев. Отдельно поднимал данные о тканях, используемых в одежде: их текстуре и цвете. Изучал традиционные украшения и религиозные символы. Затем все эти знания переносил на холст.

Рами Меир показывает яркие моменты жизни горских евреев начала прошлого столетия. Картины так и называются: «Свадьба в Кубе», «Проводы горских евреем в царскую армию», «Горская еврейка – хранительница семейного очага», «Кавказские красавицы», «Горец», «Горско-еврейский раввин», «Азиатский портной», «Кавказский торговец тканями», «Горская еврейка и ковроткачество в Кубе», «Горские евреи – землевладельцы», «Танец с саблей», «Старинная синагога в Кубе». Картина «Моя гордость» демонстрирует семью Рами Меира. Она списана с фотографии, на которой запечатлены члены одной семьи и ребенок, которому в 2020 году исполнилось 94 года.