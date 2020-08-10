Писателя Владислава Крапивина госпитализировали с подозрением на инсульт

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10 августа 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: машина скорой помощи, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Известного детского писателя Владислава Крапивина госпитализировали после недавней выписки из больницы. Отмечается, что состояние автора ухудшилось – у него подозрение на инсульт, сообщает kp.ru.

«Уже ночью были найдены сосудистые хирурги. Прямо ночью они приехали. Кроме того, была вызвана машина Медицины катастроф со всеми носилками, и сразу же Владислав Петрович был доставлен в Свердловскую областную больницу. Ситуация на контроле у министра здравоохранения. Сейчас они решают, требуется ли операция», - пояснила невестка Крапивина Лариса.

По ее словам, специалисты обещали сделать все, чтобы поставить писателя на ноги.

Ранее сообщалось, что Крапивина положили в больницу с подозрением на пневмонию и заражение коронавирусной инфекцией. Однако, когда результаты теста не подтвердились, писателя отпустили домой.