Группы артистов Большого и Мариинского театров отправили на карантин по коронавирусу COVID-19
8 августа 2020, 18:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Часть артистов Большого и Мариинского театров в Москве и Санкт-Петербурге отправили на карантин по коронавирусу. Большой театр пока не открылся, но там активно шли репетиции. Источники, близкие к театру, заболела одна артистка, из-за чего 59 человек (актеров и пианистов) по предписанию Роспотребнадзора отправили на карантин.
В пресс-службе Большого театра подтвердили, что у них действительно заболела одна балерина, но ее результат пока неизвестен. Все, кто с ней контактировал, тоже сдали анализы и находятся дома на карантине. А репетициями занимаются те, кто с ней не общался.
В Мариинском театре большое количество заболевших в труппе. При этом в театре активно шли репетиции и показывали спектакли. Из распространяемого среди балетной труппы Мариинки сообщения следует, что 8 августа отменяются большинство репетиций. Также отменены репетиции спектакля «Жизель» и все сольные репетиции.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.