Группы артистов Большого и Мариинского театров отправили на карантин по коронавирусу COVID-19

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8 августа 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Большой театр, фото: pixabay.com

Часть артистов Большого и Мариинского театров в Москве и Санкт-Петербурге отправили на карантин по коронавирусу. Большой театр пока не открылся, но там активно шли репетиции. Источники, близкие к театру, заболела одна артистка, из-за чего 59 человек (актеров и пианистов) по предписанию Роспотребнадзора отправили на карантин.

В пресс-службе Большого театра подтвердили, что у них действительно заболела одна балерина, но ее результат пока неизвестен. Все, кто с ней контактировал, тоже сдали анализы и находятся дома на карантине. А репетициями занимаются те, кто с ней не общался.

В Мариинском театре большое количество заболевших в труппе. При этом в театре активно шли репетиции и показывали спектакли. Из распространяемого среди балетной труппы Мариинки сообщения следует, что 8 августа отменяются большинство репетиций. Также отменены репетиции спектакля «Жизель» и все сольные репетиции.