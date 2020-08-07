На 69-м году жизни скончался актер, сыгравший в фильмах

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7 августа 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The New York Post

съемка кино, pixabay.com

В пятницу, 7 августа, стало известно о кончине канадского актера Брента Карвера, сыгравшего запоминающиеся роли во многих популярных фильмах. Уточняется, что мужчина ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Известно, что Карвер скончался в своем доме в городе Кранбрук, расположенном на западе Канады. К настоящему моменту причина смерти актера не уточняется.

Отметим, что Брент Карвер стал известен во всем мире после того, как сыграл в таких картинах и сериалах, как "Легенда Сонной Лощины", "Ромео и Джульетта", "Сумеречная зона", "Война миров" и прочих. Артист был удостоен премии "Тони" за участие в мюзикле "Поцелуй женщины-паука".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bamlett & Lunny's RIP service! (@r.i.p.s) 7 Авг 2020 в 12:44 PDT