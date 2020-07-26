Актриса, сыгравшая Мелани Гамильтон в фильме «Унесенные ветром», скончалась
26 июля 2020, 19:56[ «Аргументы Недели» ]
Двукратная обладательница премии «Оскар», последняя остававшаяся в живых из всех создателей культового фильма «Унесённые ветром» Оливия де Хэвилленд умерла. Ей было 104 года.
Официально о причинах смерти актрисы пока не сообщается. СМИ пишут, что актриса умерла во сне в своем доме в Париже.
Оливия де Хэвилленд снималась во многих фильмах, была неоднократно награждена престижными профессиональными премиями. Ее считали одной из последних оставшихся в живых актрис «золотой эры» голливудского кинематографа.
С 1960 года Оливия жила в Париже. 24 года она состояла в браке с французским журналистом Пьером Галанте, но после развелась с ним.
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