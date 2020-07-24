В мире существует пять тактильных музеев для незрячих

Аргументы Недели → Культура 13+

24 июля 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт по тактильным музеям из Греции Каллиопа Гика на встрече с российскими коллегами рассказала об особенностях познания искусства незрячими людьми.



Человек порядка 80% окружающей действительности воспринимает при помощи глаз. Незрячий человек может понять изображение на картине только при помощи рук. Для этого создаются трёхмерные копии картин. В этом принимают участие скульпторы, тифлопедагоги и специалисты по искусству. С помощью объёма можно передать свет, складки одежды. Геометрические формы расскажут о горах, солнце. Чтобы объяснить незрячему человеку, что такое дерево, требуется разложить ветки, кору и листья по отдельности.



Искусство могут познавать и слепоглухие люди. Но потребуется больше времени, главное найти оптимальный способ коммуникации. Для создания ментального образа, человеку не обязательно видеть предмет.



Музей для людей с ограниченными возможностями по зрению имеется в Афинах, рассказывает Каллиопа Гика. Он посвящён греческой скульптуре. За месяц музей посещает порядка полутора тысяч человек. Приезжают туристы со всего мира. В период пандемии музей не закрывался, а лишь ограничивал количество посетителей.



Всего в мире пять тактильных музеев. В каждом из них работают профессионалы, которые ведя за руку незрячего человека, могут ему рассказать подробно об искусстве и помочь изучить экспонаты при помощи рук.



