Скульптор рассказал о модернизации памятника на могиле Высоцкого

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23 июля 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: REN-TV

памятник Владимиру Высоцкому, фото: Facebook / Виталий Рувинский

Памятник советскому поэту и барду Владимиру Высоцкому, расположенный на Ваганьковском кладбище в Москве, прошел реновацию: скульптуре заменили голову. Скульптор Александр Рукавишников рассказал о модернизации памятника.

Памятник был выполнен скульптором Рукавишниковым и установлен в 1985 году. Высоцкий представлен вырывающимся из пламени факела. Однако к 35-летию со дня установки памятной композиции у статуи появилась другая голова. "Кошмар… Это ж надо было такое придумать", "Странное решение поменять голову", "Верните памятнику прежний вид!!!" — негодуют в соцсетях.

"Это не новый вариант, это то, что запрещалось сделать 38 лет назад, я сделал так, как хотел сделать 38 лет назад, но мне не разрешали. Я изменил высоту и выражение лица", - пояснил скульптор. Рукавишников сообщил, что советовался с родственниками Высоцкого, с сыновьями.