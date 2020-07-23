В московском цирке полвека ничего не знали о приспособлении для защиты Брежнева

Аргументы Недели → Культура 13+

23 июля 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

цирк, фото: АГН Москва/Global Look Press

В Большом Московском цирке при ремонтных работах была найдена конструкция из железных пластин, которая, по всей видимости, защищала генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в случае покушения.

Пластины толщиной 7 мм, о существовании которых сотрудники цирка не имели понятия более 40 лет, были вмонтированы в деревянные перила. В архиве просмотрели строительную документацию - ничего подобного там нет. "В случае покушения на главу государства железные пластины могли служить защитой", - говорится в сообщении пресс-службы цирка.

Леонид Ильич обожал цирк, часто посещал представления. Для автомобиля Брежнева построили подземный гараж, оттуда генсек поднимался в правительственную ложу на специальном лифте.