В московском цирке полвека ничего не знали о приспособлении для защиты Брежнева
23 июля 2020, 15:20[ «Аргументы Недели» ]
В Большом Московском цирке при ремонтных работах была найдена конструкция из железных пластин, которая, по всей видимости, защищала генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в случае покушения.
Пластины толщиной 7 мм, о существовании которых сотрудники цирка не имели понятия более 40 лет, были вмонтированы в деревянные перила. В архиве просмотрели строительную документацию - ничего подобного там нет. "В случае покушения на главу государства железные пластины могли служить защитой", - говорится в сообщении пресс-службы цирка.
Леонид Ильич обожал цирк, часто посещал представления. Для автомобиля Брежнева построили подземный гараж, оттуда генсек поднимался в правительственную ложу на специальном лифте.
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