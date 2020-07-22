Московская филармония в августе возобновляет концерты

Аргументы Недели → Культура 13+

22 июля 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер ]

Фото:classicalmusicnews.ru

Московская филармония 7 августа открывает двери Концертного зала имени П. И. Чайковского и возобновляет концерты с публикой. Пока в афише последнего летнего месяца 7 программ, в основном – вечера камерной музыки, но расписание будет дополняться. Все концерты пройдут в одном отделении без антракта при заполняемости зала не более 50%. Начало — в 20:00.

7 августа концертную серию откроют пианист Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валентина Урюпина. В марте Мацуев начинал проект филармонии «Домашний сезон», и сейчас он станет первым, с кем встретятся зрители. В программе вечера музыка величайших русских классиков: увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского и Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Рахманинова.

11 августа на сцену выйдут два молодых пианиста, любимцы московской публики Дмитрий Маслеев и Филипп Копачевский. Оба они были участниками разных программ «Домашнего сезона», а теперь впервые выступят вместе. Слушателей ждут популярные сочинения для фортепианного дуэта: Сюита №1 и Полька Рахманинова, «Болеро» Равеля и «Скарамуш» Мийо.







13 августа ансамбль Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского объединит инструментальные концерты И. С. Баха и необарочную сюиту итальянца Джованни Соллимы. Сольные партии исполнят скрипачи Леонид Железный, Даниил Коган и Евгений Субботин, виолончелисты Борис Андрианов и Анна Кошкина, Ольга Ивушейкова (флейта) и Петр Айду (клавесин).

18 августа публику ждет еще одно созвездие ярких солистов. В исполнении Валентина Урюпина (кларнет), Анастасии Батраковой (фагот), Алексея Серова (валторна), Ивана Почекина (скрипка), Дарии Зиатдиновой (скрипка), Сергея Полтавского (альт), Александра Рамма (виолончель) и Григория Кротенко (контрабас) прозвучит Октет фа мажор Шуберта (D 803).

20 августа серию камерных вечеров продолжат Квартет имени Давида Ойстраха и Андрей Гугнин. Один из самых успешных российских пианистов, Гугнин прежде не выступал с Квартетом Ойстраха, это будет первая встреча прекрасных музыкантов на концертной сцене. В программе шедевры романтической музыки – фортепианные квинтеты Франка и Брамса.

25 августа программу романсов Чайковского представят тенор Богдан Волков и пианист Александр Гиндин. Превосходный исполнитель русской оперной классики –Ленский в «Евгении Онегине», Берендей в «Снегурочке», Лыков в «Царской невесте», Гвидон в «Сказке о царе Салтане» – Волков делает блестящую мировую карьеру: в Москву он вернется из Зальцбурга, где в год 100-летия фестиваля участвует в постановке оперы Моцарта «Так поступают все женщины». Слушатели филармонии смогут первыми услышать певца после его дебюта на старейшем музыкальном форуме мира.





27 августа на сцену Зала Чайковского выйдут пианист Борис Березовский, скрипач Павел Милюков и виолончелист Александр Князев. Они завершат летнюю серию выступлений. И хотя афиша августа складывалась в условиях осторожного возвращения к концертной жизни, она обещает слушателям много приятных открытий – новые тандемы музыкантов и редко звучащие сочинения.

Концерты будут проводиться с соблюдением всех санитарных норм. Коллектив филармонии прилагает все усилия, чтобы посещение Зала Чайковского было для публики максимально безопасным и приятным.