Ушла из жизни актриса, сыгравшая в сериалах «Клан Сопрано» и «Карточный домик»
20 июля 2020, 13:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Американская актриса театра и кино по имени Филлис Соммервиль скончалась в Нью-Йорке на 77-м году жизни. Соответствующую информацию в понедельник предоставила журналистам ее менеджер Пола Хилепо.
Согласно последним данным, смерть знаменитой американской актрисы наступила по естественным причинам в минувший четверг, 16 июля.
Напомним, Филлис Соммервиль сыграла запоминающиеся роли в сериалах "Карточный домик", "Закон и порядок", "Клан Сопрано", "Хорошая жена", "Касл-Рок", фильме "Загадочная история Бенджамина Баттона" и других.
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