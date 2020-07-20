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Ушла из жизни актриса, сыгравшая в сериалах «Клан Сопрано» и «Карточный домик»

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ушла из жизни актриса, сыгравшая в сериалах «Клан Сопрано» и «Карточный домик»
актриса Филлис Соммервиль, bb3/ZUMAPRESS.com

Американская актриса театра и кино по имени Филлис Соммервиль скончалась в Нью-Йорке на 77-м году жизни. Соответствующую информацию в понедельник предоставила журналистам ее менеджер Пола Хилепо.

Согласно последним данным, смерть знаменитой американской актрисы наступила по естественным причинам в минувший четверг, 16 июля.

Напомним, Филлис Соммервиль сыграла запоминающиеся роли в сериалах "Карточный домик", "Закон и порядок", "Клан Сопрано", "Хорошая жена", "Касл-Рок", фильме "Загадочная история Бенджамина Баттона" и других.

ЕТ

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