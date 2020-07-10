Худрук Театра классического балета Наталия Касаткина получила диплом воздухоплавателя

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10 июля 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер ]

Художественный руководитель Государственного академического театра классического балета Наталия Касаткина обратилась к зрителям из корзины воздушного шара. Полет продолжительностью в 1 час 15 минут состоялся летом 2020 года. По его окончании Наталия Касаткина получила диплом воздухоплавателя и титул графини Агрогородковской — по традиции, заложенной еще при правлении французского короля Людовика XVI, все воздухоплаватели удостаиваются графских титулов, а их владениями становятся земли, которые они облетели на воздушном шаре. В завершение церемонии посвящения был торжественно подожжен локон волос и потушен брызгами шампанского.

— Замечательные, любимые зрители, мы скоро встретимся с вами снова! — обращается Наталия Касаткина к поклонникам с высоты 300 метров. — В этом сезоне мы будем показывать свои спектакли по всей России. Это будет наша особенная классика — и наши с Владимиром Василёвым балеты. Очень разные — словом, все жанры, кроме скучного.







54-й сезон Театра классического балета откроется 6 октября в Государственном Кремлевском дворце. Зрители увидят спектакли «Спящая красавица», «Спартак», «Дон Кихот» и «Жизель». В новом сезоне также состоятся показы балетов «Лисистрата», «Ромео и Джульетта», «Сотворение мира», «Лебединое озеро», «Кракатук» (премьера состоялась в январе 2020 года на Исторической сцене Большого театра).

InterMedia напоминает: к 2021 году Театр классического балета готовит премьеру «Шекспир, Шекспир» на музыку Яна Сибелиуса и Антонина Дворжака, а также планирует возобновить балеты «Пушкин. Размышления о поэте» Андрея Петрова, «Петербургские сумерки» П.И.Чайковского, «Чудесный мандарин» Белы Бартока, «Проделки Терпсихоры» на музыку Иоганна Штрауса и других композиторов. Во время карантина работа коллектива не прерывалась — труппа репетировала удаленно.

Видеообращение на сайте театра.