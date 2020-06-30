Звёзды и пластика: 10 обескураживающих до/после

Аргументы Недели → Культура 13+

30 июня 2020, 01:41 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

фото: соцсети

«Волшебный» нож пластического хирурга сегодня может практически всё. Помимо уже привычных пухлых губ и подтяжки лица, умелый врач легко сделает ямочки на щеках, удлинит ноги или даже вставит мускулы. Звёздные персоны активно пользуются услугами чудо-хирургов, ведь идеально выглядеть под прицелами фотокамер – их работа. Однако взглянув на фото «после», иногда хочется отмотать время вспять.

Микки Рурк. Из списка самых желанных мужчин Голливуда Рурк попал в список жертв пластики. Причём, это признаёт и сам актёр. «Я был гораздо привлекательнее, это ужасно», – заявил Микки. Лечь под нож хирурга красавчика заставило боксёрское прошлое. Но аккуратно скрыть шрамы не удалось – он обратился не к тому парню.

Жаклин Сталлоне. Жизнерадостная и харизматичная Джеки в свои 98 ведет страничку в Instagram, посещает светские мероприятия и тягает гантели в спортзале. В погоне за молодостью женщина буквально перекроила своё лицо. Однако чувство юмора у астролога и актрисы не отнять. «Я стала похожа на бурундука, у которого полон рот орехов», – говорит Джеки о своих многочисленных пластических операциях.

Джоселин Вильденштейн. «Женщина-кошка» уверяет, что не делала столько пластических операций, сколько ей насчитывает общественность, а «кошачий» разрез глаз – подарок наследственности. Однако миллиарды первого мужа красавица вложила в себя. Результат налицо.

Ханг Миоку. Корейская модель, которая изменила свою жизнь в 28 лет. «Неплохо бы увеличить скулы», – однажды заметила подруга. И началось… Когда врачи уже отказывались вводить филлеры, в ход шло обычное растительное масло.

Мелани Гриффит. Когда-то эта голубоглазая красавица покорила сердце Дона Джонсона и Антонио Бандераса. Актриса не хотела отдавать свою привлекательность времени, поэтому пристрастилась к кабинетам пластических хирургов. «Это стремление к красоте – ужасная вещь», – переживал на тот момент ещё муж кинодивы Бандерас. Между пластикой и супругом Мелани выбрала первое. Брак распался.

Дженис Дикинсон. Разгульный образ жизни самопровозглашённая «первая супермодель Америки» решила заретушировать под ножом хирурга. И, похоже, вошла во вкус. Она не скрывает неоднократные хирургические вмешательства в свою внешность, а процесс смены имплантов показала на телеканале.

Присцилла Пресли. Единственная жена Элвиса Пресли не желала с возрастом терять свою кукольную внешность. Уколы красоты поначалу действительно помогали выглядеть ухоженно, но однажды ей не повезло. Хирургу, который проводил очередную операцию, позже запретили работать в США.



Игорь и Гриша Богдановы. Французские братья близнецы русского происхождения вместе вели телепрограммы, вместе писали книги и пластикой, похоже, увлеклись тоже вместе. Сами братья отрицают, что делали операции, а некоторые считают, что так проявляются признаки акромегалии.

Кармен Кампусано – мексиканская актриса и модель. Одновременное увлечение пластикой и наркотиками сыграли с девушкой злую шутку. По одной из версий модель не соблюдала послеоперационный режим и не смогла отказаться от запрещённых препаратов. Поэтому нос принял совсем неестественную форму.

Эммануэль Беар. В 27 лет актриса решила увеличить губы. Результат огорчил, пришлось исправлять. А потом ещё и ещё… Сейчас Беар 56. От мыслей об инъекциях её бросает в дрожь. Противница пластической хирургии предупреждает, что предугадать последствия вмешательства можно далеко не всегда.