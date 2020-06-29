Видеофестиваль «Красиво. ДВ» набирает обороты

Аргументы Недели → Культура 13+

29 июня 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Показать уникальную природу, рассказать о духе и силе людей, живущих рядом, смогут жители всех регионов Дальневосточного федерального округа: от Амурской области до Чукотского автономного округа. Организаторы отмечают, что отбор участников фестиваля ведётся дистанционно. Также важно, что лучшие работы сможет выбирать любой желающий, ведь фестиваль предполагает народное интернет-голосование на всех этапах.

«На этапе приёма заявок мы не разделяем между собой работы, снятые любителями и профессионалами. Наша задача – найти самородки, людей со всего Дальнего Востока, которые уже что-то снимают в качестве хобби. Мы хотим дать им возможность себя проявить, – рассказал директор фестиваля Алексей Коропский. – Что же касается этапа голосования, то тут выбирать будут люди, посетители портала «ТвойДВ». На сегодняшний день по количеству заявок лидирует Республика Бурятия и Камчатский край».

Видеофестиваль даёт возможность не только заявить о своих навыках съёмки, показав красоты родного края широкой аудитории, но и побороться за призы. Организаторы объявили очень мотивирующий призовой фонд в миллион рублей, который будет распределён между всеми победителями. Авторы лучших работ в пяти номинациях получат по 100 тысяч рублей, обладатель специального приза жюри – 200 тысяч рублей, зрительского «Гран-при» – 300 тысяч рублей.

Кроме того, для финалистов пройдёт серия мастер-классов от профессионалов видео- и кинопроизводства.

К участию в конкурсном отборе принимаются, как горизонтальные видео, так и вертикальные. Один автор может отправить одну или несколько работ, но не более пяти, в каждую из номинаций: «Природа.ДВ», «Люди.ДВ», «Звуки.ДВ», «Сила.ДВ», «Уникально.ДВ».

Каждая работа будет рассматриваться как отдельная заявка. А народное голосование состоится в июле и августе этого года в каждом из 11 регионах отдельно.

Подробно об условиях и требованиях желающие стать участниками фестиваля размещены в специальном разделе портала tvoidv.ru.