Монголы готовы копать поселения потомков Чингиз-хана

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23 июня 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Директор Международного института мировой истории, культуры и архитектуры Монголии привёз медицинские маски

Монгольские учёные подтвердили, что готовы профинансировать археологические раскопки и принять участие в создании музея в Ленинском районе Волгоградской области. На днях они побывали в Волгограде с соблюдением всех мер медицинской предосторожности.

Директор Международного института мировой истории, культуры и архитектуры Монголии Торачархан Чагатайхаан привёз медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие средства против коронавируса Covid-19. Как сообщила пресс-секретарь Волгоградского краеведческого музея Инга Иванова, он передал их заместителю председателя Волгоградского областного комитета культуры Нине Селивановой и директору Волгоградского областного краеведческого музея Анатолию Мальченко. Обе стороны выразили горячую надежду, что пандемия скоро закончится и продолжится реализация намеченных проектов. Один из них - подписанное в декабре 2019 года с одобрения Областной администрации Соглашение о создании культурно-этнографического центра Сарай-Берке. Соглашение подписано Анатолием Мальченко, директором ГБУК ВОКМ, и Чагатайхааном, директором Международного института мировой истории, культуры и архитектуры Монголии. По словам Анатолия Мальченко, Монголия очень заинтересована не только в создании музея в Ленинском районе, но и в проведении археологических раскопок, которые монголы готовы профинансировать. Раскопки будут проводиться в волгоградской степи, где во времена могущества потомков Чингиз-хана находилась столица Золотой Орды – город Сарай-Берке. На этом месте также планируется создать музей под открытым небом. Монгольский институт также взял на себя подготовку документов для передачи территории, где находилась столица Золотой Орды, под охрану ЮНЕСКО. Участники встречи договорились укреплять российско-монгольские культурные связи, пожелав друг другу и всем людям крепкого здоровья.