Губернский театр закрыл седьмой сезон

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22 июня 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер ]

Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова 16 июня завершил свой 7-й сезон. Как и у всех театров, сезон выдался необычным: из-за пандемии коронавируса он распался на две части, офлайн и онлайн – в этом формате прошла треть сезона.

Губернский театр среагировал на новые реалии практически моментально: с 18 марта в наших социальных сетях стартовал проект #БесконтактныйТеатр. В рамках проекта ежедневно согласно афише мы рассказывали о спектаклях, которые театр НЕ смог сыграть в этот день из-за эпидемии коронавируса. Затем театр запустил более масштабный проект – канал МГТ ТВ, в рамках которого созданы 13 программ-рубрик, каждая выходила в эфир еженедельно.

Однако и за время офлайна театр успел немало. Итоги очень внушительные

4 премьеры: А.Островский «На всякого мудреца довольно простоты» (режиссер Олег Табаков, режиссеры восстановления – Сергей Безруков, Алла Решетникова)

«Щелкунчик» по мотивам сказки Э.Гофмана (режиссер Алла Решетникова)

«Серебряное зеркало» по поэзии «серебряного века» (режиссер Ольга Матвеева)

«Сердце матери» по мотивам пьесы К.Чапека (режиссер Анна Горушкина)

360 спектаклей, 180425 зрителей



Гастроли: Берлин, Франкфурт, Тамбов, Тула, Санкт-Петербург, Ульяновск, Салехард, Балашов

С 13 октября по 15 ноября 2019 г. силами Московского Губернского театра и Фонда Сергея Безрукова проведен II Международный Большой Детский фестиваль.



Онлайн за время самоизоляции: 13 проектов, 105 видеороликов, 19 трансляций спектаклей, 2 645 328 просмотров

Кульминацией этого необычного сезона для Московского Губернского театра стало участие в театральном челлендже #ПарадХитов, организованном по инициативе Театриума Терезы Дуровой и объединившем уже более 20 московских театров. Коллектив принял вызов от Центра драматургии и режиссуры, исполнив песню «Не надо печалиться» из спектакля «Энергичные люди» по повести В.Шукшина в постановке Сергея Безрукова. В ролике приняли участие не только артисты и музыканты, но и руководство театра: художественный руководитель Сергей Безруков, директор Лариса Вильясте, завтруппой Алина Ивах, педагог по сценической речи Ольга Матвеева, музыкальный руководитель Валерий Федоренко, – всего в кадре более 30 человек.

Ролик можно посмотреть по ссылке.



Вот как оценил этот сложный театральный сезон художественный руководитель Губерского Сергей Безруков:

«Мы официально закрываем наш 7-й сезон, - очень непростой для всех театральный сезон. Три месяца, треть сезона мы проработали он-лайн, на удаленке. Это был необычный опыт, и думаю, несмотря на трудности всяческие, финансовые, эмоциональные, психологические, можно сказать, что эти три месяца прошли не зря. Мы поняли, что даже на удаленке, вдали друг от друга - мы команда. Творческая креативная, задорная, энергичная! Мы создали МГТ ТВ, создали 13 уникальных онлайн проектов, многие из которых, как мне кажется, останутся с нами и в следующем сезоне. И главное – мы сохранили наш коллектив, мы по-прежнему вместе.

Хочу сказать вам всем большое спасибо - за терпение, энтузиазм, креативность, за то, как вы в эти месяцы старались поддерживать боевой дух и оптимизм - и друг другу, и нашим зрителям.

Зрителям хочу сказать отдельное спасибо. Друг познается в беде, а преданный зритель познается на самоизоляции! Это, конечно, шутка, но лишь отчасти. Спасибо вам за поддержку - и моральную, и финансовую. Некоторые из вас участвовали в проекте журнала «Театрал» #АртОтветЗрителей, и ваши публикации признаны самыми яркими - это очень, очень приятно, это вдохновляет! Приглашаем вас в гости на день рождения театра 12 января! Отдельное спасибо тем, кто решил помочь театру финансово - это до слез, правда, огромное спасибо! Я надеюсь, что мы с вами, наконец, увидимся - уже не онлайн, а офлайн - в сентябре, когда откроем новый сезон. Спасибо всем за этот непростой и уж точно незабываемый сезон!! До встречи в театре!»



