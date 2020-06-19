М. Ефремов: «Я тупо пьяный в г…». 43 года на сцене и в запое

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19 июня 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

фото: соцсети

Легендарный актер и пропойца Михаил Ефремов стал закладывать за воротник еще в тринадцать лет. Остановиться не получилось, да и дебошами и клоунадой не обошлось. В начале июня его страсть к спиртному и ощущение вседозволенности стоили человеческой жизни. Теперь участнику смертельного ДТП грозит двенадцать лет тюрьмы. Адвокат обещает, что скостят до шести, наверное, по количеству детей Ефремова-младшего. А мы посмотрим, как гениальный артист докатился до жизни такой… И опять посокрушаемся, почему же и по сей день «преступление всех систем», можно измерить тем «сколько пива и водки напито».

Знаменитый сын легендарного актера и режиссера Олега Ефремова и актрисы Аллы Покровской рос за кулисами. Карьеру артиста Михаил начал в тринадцать лет в спектакле «Уходя, оглянись!», а дальше поступил во МХАТ и даже не по блату. Олег Николаевич всегда был строг и справедлив. Хоть и времени сыну шибко не уделял. Воспитанием Михаила по большей части занимались бабушка и дедушка, которые жили в соседней от семьи артистов квартире. Отец младшего Ефремова, тем не менее, был для него «высшим судьей» и подавал пример. Не всегда хороший. С талантом по наследству передалась любовь к выпивке. Пить начала (как и играть) – в тринадцать. Первую женщину попробовал в том же возрасте. «Это произошло в Ялте. В качестве моих учителей выступили тамошние проститутки. Причем не я их снимал, а они меня. Хорошенький мальчик, да еще артист. Им было любопытно».

Охладеть к этим вещам не смог до пятидесяти шести лет. Но об этом позже. Вернемся ко МХАТу и призыву. Когда Михаил Олегович отучился, пошел в армию. Как дембельнулся, пить стал больше, потом вернулся в тот же Московский Художественный, но на курс к Богомолову. Карьера пошла сразу же. После диплома актер возглавил театр-студию «Современник-2». Но, увы, все быстро кончилось. Труппа распалась, а Ефремову пришлось идти актером и режиссером к отцу в родной уже МХАТ. А потом и оттуда его погнали взашей: устроил драку в стенах театра. Отец не потерпел. А Михаил не отчаялся, занимался ведь еще и кино, хотя с театром никогда не прощался.

На экранах же стал появляться в конце 80-х и сразу получил главные роли. Сыграл в «Благородном разбойнике Владимире Дубровском», в драме «Люк». Потом засветился в «Мужском зигзаге».

Дальше пошло по накатанной: «Королева Марго», «Романовы. Венценосная семья, «Граница. Таёжный роман», «Антикиллер», «Небо. Самолет. Девушка», «9 рота», «Статский советник», «Двенадцать», и дальше по списку. Заслуженный с 1995 года артист РФ снялся более чем в 180 фильмах и сериалах, получил заслуженные лавры за четыре режиссерские работы в театре, и даже успел поработать на телевидении. С 2009 по 2014 он вел программу «Жди меня» на «Первом», учувствовал в проектах «Гражданин поэт», «Господин хороший» и «„Оттепель“ в стихах».

Популярностью Ефремов пользовался и у женщин. Артисту приписывают множество романов, а о постоянные измены женам – далеко не секрет. Под венец в свое время Михаил Олегович вел Елену Гольянову (фиктивно), потом влюбился в актрису Наталью Негоду, затем два года встречался с Натальей Ионовой – однокурсницей. После выпуска же стал жить с Асей Воробьевой – она была литературным редактором «Современника». Потом поженились. В 1988 родился Никита Ефремов – тоже актер. Развелись, когда мальчику исполнилось два, а следующей женой сердцееда стала актриса Евгения Добровольская. Родился сын Николай. Развелись из-за измены Михаила.

Следующей в списке стала Ксения Качалина – опять актриса. Тоже родила, но на этот раз дочь Анну-Марию – сейчас она живет с отцом в Москве. Последняя же избранница актера – звукорежиссер Софья Кругликова. Женаты до сих пор, у пары трое детей – Вера, Надежда и Борис.

Да, женщина Ефремов любит также, как и играть, кстати, зарабатывает на этом, как и сам недавно признавался, до… ну в общем много. Доходы, конечно, позволяли кутить на полную. Наркотики, алкоголь – все это артист очень любит и всегда любил. Признаваться в этом тоже не стеснялся. А доходы, его, кстати, реально не маленькие. На широкую ногу отдыхать позволяют и еще как. КП недавно подсчитали: средний заработок артиста – порядка трех миллионов рублей в месяц. Недвижимости тоже немало. Большая квартира в Плотниковом переулке, квартира, перешедшая по наследству от матери, дома в Подмосковье и неподалеку от Юрмалы. При этом доходы актера нестабильны и плавают от миллиона до пяти в месяц.

То ли слава развратила маэстро, то ли деньги, то ли все вместе, но во вседозволенность он поверил наверняка. Виноват был всегда алкоголь.

В одном из интервью Ефремов даже признался, что однажды ему показалось, что водка течет по венам, но границы он, дескать, не переходит и всегда себя контролирует. Ну, раз в год и палка стреляет, видимо. Хотя нам помнится совсем иное.

Например то, что однажды Ефремов ударил некогда жену Добровольскую табуреткой по голове, когда напился. Кругликову, по той же схеме столкнул с лестницы и сломал ей руку. Но не только близким доставалось от актера. Его дебоши и драки давно у всех на слуху. Пьяный погром в ресторане, погоня за журналисткой голышом и много чего еще…

В последние годы, к слову, Ефремов стал совсем сдавать. В марте 2018 в Самаре артист вышел, опоздав на полчаса, на сцену и, понятное дело, «синий», запутался в словах и обматерил зрителей, которые просили его говорить громче. Потом, кстати, удивлялся: «До этого в Воронеже я в зал из пистолета стрелял, все смеялись». Вот же странные люди, действительно…

Но на этом все не кончилось. Летом 2019 Михаил Олегович показал себя снова. В сеть попало видео, где он, утверждая, что «тупо пьяный в г***но», просит сотрудников полиции «расходиться». Это было в Москве на акции поддержу недопущенных на выборы в Мосгордуму кандидатов. Потом Ефремов открещивался: участия в митингах, мол, не принимал. Ну да Бог ему судья, вот только в этом году все кончилось куда хуже.

8 июня актер, в стельку напившись, сел за руль. Врезался на смоленке, прямо у МИДа, в фургон, из-за чего 57-летний Сергей Захаров – водитель «каблука» – погиб. В клинике врачи диагностировали у потерпевшего многочисленные переломы, были повреждены в том числе позвонки и ребра. Спасти мужчину не удалось. Открылось внутреннее кровотечение, потому что сломанные ребра проткнули легкие.

Ефремов полицейским обещал его вылечить своими деньгами, жаль только, не так все просто в этом мире. Экспертиза, кстати, выяснила, что в момент ДТП Михаил Олегович был не просто пьян: в его крови обнаружили следы наркотиков. И, конечно, с места преступления актера доставили в полицию, но он накидался настолько, что не мог дать показаний. Отпустили под подписку о невыезде, теперь возбудили уголовное дело. После допроса и судебного разбирательства посадили под домашний арест на два месяца. Грозит артисту до 12 лет лишения свободы. Во время заседания, кстати, он раскаялся: смотрел в пол и плакал, признавая свою вину. Наверное, именно поэтому, несмотря на требование назначать Ефремову максимальный срок со стороны семьи Захарова, актер может обойтись условным сроком в 6-7 лет. Об этом сказал сам адвокат обвинения Александр Добровинский. Также он отметил: если семья Сергея примет компенсацию (обещают около трех миллионов) и пойдет на мировую, это повлияет на благоприятный для Ефремова исход дела. «У него, по-моему, шесть детей, не знаю, какого возраста, но он никогда не был судим, он не бандит, не хулиган и так далее. Конечно, будут сотни и сотни писем, которые подпишут в его защиту много людей, московская интеллигенция, элита и так далее. И все это ляжет на весы», — подчеркнул адвокат.

Что же… будем ждать решения суда. Хотелось бы надеяться, что закон все-таки будет справедлив куда больше, нежели лоялен. Достойного отношения заслуживают только те, кто не лишился достоинства собственного. Помните об этом и о том, что свобода любого человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Берегите себя и окружающих.