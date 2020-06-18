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Аргументы Недели Культура 13+

Умер режиссер и актер Олег Борецкий

, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Умер режиссер и актер Олег Борецкий
Олег Борецкий, фото: Facebook / slava.shmyrov

Ушел из жизни актер и режиссер Олег Борецкий. Об этом сообщил на своей странице в Facebook издатель и главный редактор журнала «Кинопроцесс», киновед, критик и продюсер Вячеслав Шмыров.

Продюсер отметил, что они давно не виделись, и для него Борецкий остался «человеком из 90-х». Актеру было 56 лет. Причина смерти не сообщается.

Зрителю Борецкий известен по ролям в фильме «Внимание! Всем постам...» и сериалах Судебная колонка«, «Из жизни капитана Черняева», «Бабий бунт, или Война в Новоселково», «Такая обычная жизнь» и других. Он также был одним из авторов фильма «За день до...»

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