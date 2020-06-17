Как знаменитости уходят от ответственности за преступления

Аргументы Недели → Культура 13+

17 июня 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

фото: соцсети

8 июня актёр Михаил Ефремов в пьяном состоянии сбил человека. Сейчас мужчина находится под домашним арестом, артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Как будут дальше развиваться события, покажет время. Порой деньги, слава и связи решают многое. «Аргументы недели» решили вспомнить, какие поступки сходили с рук российским знаменитостям.

Телеведущий Марат Башаров несколько раз поднимал руку на свою супругу. Елизавета Шевыркова, бывшая жена артиста, говорила, что муж избил её, когда она была на третьем месяце беременности. Брат пострадавшей утверждал, сестре актёр ещё ломал пальцы и нос.

Когда-то телеведущая Регина Тодоренко в интервью осудила жертв домашнего насилия, девушку лишили рекламных контрактов и премии журнала Glamour. А вот Башаров за свои реальные поступки наказания не получил, хотя артист сам признавался, что совершал их.

Актёр Алексей Панин тоже неоднократно был в эпицентре громких скандалов. В 2013 в ресторане города Туапсе артист стал угощать гостей виски за свой счёт, а на следующее утро отказался платить. Разъярённый мужчина сломал компьютер и платёжные терминалы. Против актёра завели уголовное дело, но в итоге скандал удалось уладить.

Панин также избежал наказания за гонки по тротуару. В Сети появилась информация, как внедорожник ехал по центральной улице Саратова. По мнению звезды фильма «Жмурки», большинство случаев – это выдумки журналистов, и ситуации просто преувеличивают.

Музыкальный продюсер Константин Меладзе за рулем джипа насмерть сбил женщину. Трагедия произошла на Украине. Погибшая выходила из маршрутки и не видела, как приближается автомобиль композитора. По словам очевидцев, Меладзе пытался привести женщину в чувство, сам вызвал скорую и потом сотрудничал со следствием. Продюсеру грозило суровое наказание: до 8 лет лишения свободы. Однако тюрьмы удалось избежать. Известный композитор взял на содержание детей сбитой женщины. Меладзе будет помогать им, пока они не достигнут совершеннолетия.

У певца Богдана Титомира также есть криминальное прошлое. В начале 90-х бывшего участника группы Кар-Мэн пытались задержать на границе Германии и Швейцарии. У артиста обнаружили наркотические вещества. Певец убежал от сотрудников полиции, но всё же его задержали через пару дней. Однако адвокатам Богдана Титомира удалось закрыть дело.

Певец Витас тоже был замешан в инциденте. В 2013 году он сбил велосипедистку, девушка получила несколько ушибов. Поведение исполнителя вызвало негодование со стороны общества. По словам очевидцев, Витас не оказал помощи пострадавшей, да ещё и пытался драться с сотрудниками полиции. Вдобавок, певец угрожал муляжом пистолета окружающим.

После инцидента продюсер Витаса сказал, что за рулём был на самом деле другой человек. Однако против артиста возбудили уголовное дело. И всё же история закончилась для певца благополучно: его лишили водительских прав на 1,5 года и обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.