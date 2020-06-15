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Театр «Ленком Марка Захарова» обьявил о начале работы

, 15:24 [ «Аргументы Недели», ]

Театр «Ленком Марка Захарова» обьявил о начале работы

Изоляция закончилась и московский театр Ленком Марка Захарова известил труппу о начале работы и возвращении всех на службу. Как сообщил директор театр Марк Варшавер, с 15 июня Ленком начинает репетиционный процесс Со следующей недели театр начинает репетиции двух спектаклей: «Пигмалион» и «Поминальная молитва» (восстанавливает Александр Лазарев). С 1 июля весь коллектив театра  уходит в отпуск, а с 1 августа Ленком начнет восстановление спектаклей, которые не игрались практически 4,5 месяца. Зрителей ждут в театре в  первых числах сентября и готовят шесть премьер, среди которых «Человек из Ламанчи» в постановке Владимира Панкова. О начале продаж билетов сообщать дополнительно.

Театр серьезно готовится к возвращению зрителей  в театр и нормальной жизни всего коллектива. Артисты будут  репетировать в масках. В театре откроют буфет, установят и запустят специально закупленное антивирусное оборудование. По словам Марка Варшавера, это павильон-шлюз при входе в театр для дезинфекции зрителей. Он уже установлен, на него можно посмотреть. Одновременно в этом павильоне станут измерять температуру. Закуплена сотня ультрафиолетовых ламп, которые установят в каждом помещении «Ленкома». И два мощных ультрафиолетовых прибора для дезинфекции зрительного зала.
Легендарный театр с нетерпением ждет встречи со своими зрителями.

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