Фестиваль «Нашествие» пока не отменили

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9 июня 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фестиваль "Нашествие", фото: Anton Belitsky/Russian Look

Управление Роспотребнадзора по Тверской области считает нецелесообразным проведение рок-фестиваля "Нашествие" в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

По последним данным, в Тверской области выявлен 2231 случай коронавируса, 44 человека умерли. При этом вице-президент "Мультимедиа-холдинга" по информационной политике, медиадиректор фестиваля Сергей Горбачев сообщил, что решение о проведении или отмене рок-фестиваля "Нашествие" в селе Большое Завидово Тверской области, который запланирован на 24-26 июля, пока не принято. "Нам нужна рекомендация от регулирующих этот вопрос органов власти Тверской области. Пока у нас недостаточно информации", - сказал он.

Организаторы других летних музыкальных фестивалей также не планируют их отменять или переносить. Продолжается подготовка к фестивалям «Летчикфест» (7–9 августа, Ярославская область) и LIve Fest (21–23 августа, «Роза Хутор», Сочи).