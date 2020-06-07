Эдуард Радзюкевич рассказал о потери близких и спасении от пьянства

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7 июня 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Эдуард Радзюкевич, фото: соцсети

Популярный комик и актер Эдуард Радзюкевич рассказал, что еще в детстве он перенес несколько крупных потерь. Когда ему было всего 5 лет, от рака скончалась его мать, а еще через несколько лет по той же причине умерла бабушка.

Перед смертью бабушки Эдуард жил с ней, ухаживал как мог. Он на тот момент был студентом. "Человек сгорает, как спичка. В один прекрасный день я отыграл спектакль, после которого узнал, что бабушки не стало", - рассказал Радзюкевич. Эдуард оказался в серьезной депрессии, из которой ему удалось выйти только благодаря Юрию Авшарову, художественному руководителю театра, где играл Радзюкевич. Режиссер серьезно нагрузил актера работой. "Этим он меня спас, я ведь мог сорваться на стакан и запить", — откровенно сказал комик.

Но это в той ситуации, позднее проблемы с алкоголем актера стороной не обошли. Тем более рядом всегда были друзья, готовые налить рюмку-другую. "Сначала выпивали, как все студенты, а потом стало все серьезно, и я уходил в запои", — отметил Радзюкевич. "Однажды после спектакля я пришел нетрезвым домой. Подошел к кровати со спящим сыном и вдруг понял - необходимо заканчивать с выпивкой", - сообщил Эдуард.

Вот уже 16 лет как артист не употребляет алкоголя.