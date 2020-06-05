Московский Губернский театр продолжает работать онлайн

Аргументы Недели → Культура 13+

5 июня 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова продолжает работу онлайн на канале МГТ ТВ. Ежедневно в эфир на канале театра в YouTube и в социальных сетях театра выходят новые программы, в настоящий момент в нашем репертуаре 10 онлайн проектов. Завтра 6 июня в день рождения А.С. Пушкина в эфир выйдет спец выпуск проекта «Стихомания», в котором Сергей Безруков прочтет несколько стихотворений А.С. Пушкина.

6 июня, суббота

11.00 «Стихомания» ко дню рождения А.С. Пушкина. Читает Сергей Безруков

15.00 Карантинное чтиво. К 100-летию Рэя Брэдбери

20.00 Песни у костра. Михаил Шилов

7 июня, воскресенье

12.00 «Детское время».

21.00 MGT Guide. Конкистадор

8 июня, понедельник

20.00 MGT music. И.С. Бах, Токката и фуга ре-минор

9 июня, вторник

20.00 СтихоМания. Читает Антон Соколов

10 июня, среда

20.00 Свободный формат. Антон Хабаров

11 июня, четверг

19.00 Губернские дома. Ирина Токмакова

12 июня, пятница

19.00 Байки из карантина

13 июня, суббота

15.00 Карантинное чтиво. К 125-летию Даниила Хармса

20.00 Песни у костра.

14 июня, воскресенье

12.00 «Детское время».

21.00 MGT News



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