Почему Екатерина Гусева избегала съемки с Безруковым после «Бригады»

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3 июня 2020, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]

Екатерина Гусева, фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

43-летняя актриса Екатерина Гусева, которую зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.

Артистке пришлось отказаться от съемок с коллегой, чтобы переключить внимание публики с мнимого романа: вся страна была уверена, что у Гусевой роман с Безруковым. Более того, СМИ нагнетали, что на данной почве брак Безрукова вот-вот рухнет - из-за того, что молодая эффектная актриса вскружила "Белому" всю голову.

Актеры также опасались, что их "дуэт" станет определенным штампом в карьере, и не хотели этого.