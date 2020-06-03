Почему Екатерина Гусева избегала съемки с Безруковым после «Бригады»

43-летняя актриса Екатерина Гусева, которую зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Артистке пришлось отказаться от съемок с коллегой, чтобы переключить внимание публики с мнимого романа: вся страна была уверена, что у Гусевой роман с Безруковым. Более того, СМИ нагнетали, что на данной почве брак Безрукова вот-вот рухнет - из-за того, что молодая эффектная актриса вскружила "Белому" всю голову.
Актеры также опасались, что их "дуэт" станет определенным штампом в карьере, и не хотели этого.