Российские дети рисуют басни Эзопа.

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3 июня 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

В третьем Всероссийском конкурсе рисунка, организованным Посольством Греческой Республики в Российской Федерации, приняли участие более 1000 ребят. Как только позволят условия, победители конкурса отправятся на отдых в Халкидики.

Более тысячи ребят приняли участие во Всероссийском конкурсе рисунка на тему «Басни Эзопа», который был организован Отделом Печати и Коммуникаций Посольства Греческой Республики в Москве и состоялся в рамках Перекрестного года языка и литературы Греции-России.

Конкурс проводился третий год подряд, в нем приняли участие ребята в возрасте с 7 до 12 лет, все участники были разделены на две возрастные группы. В первой категории - ребята с 7 до 9 лет.



Победительницей стала девятилетняя Ульяна Зеленцова из Москвы со своей работой на тему басни «Женщина и курица».





Во второй категории – ребята с 10 до 12 лет, победительницей стала Алина Гридчина из Новороссийска со своим рисунком на тему басни «Кошка и мышки».



Как только позволят условия, при поддержке греческой авиакомпании Ellinair, Гостиничной Ассоциации региона Халкидики и Туристической Организации региона Халкидики, победительницы, вместе со своими родителями, отправятся на отдых в красивейшее место Греции – Халкидики.

Также, по инициативе Посольства Греческой Республики в Москве, при содействии Парламента Греции, планируется издание небольшого альбома, в который войдут избранные работы ребят, принявших участие в конкурсе. Альбом, в качестве сувенира, подарят всем участникам конкурса, а также российским художникам и высокопоставленным лицам, он останется на память о проведенном конкурсе и о Перекрестном годе литературы и языка Греции-России.

В составе экспертного жюри конкурса принимали участие греческие создатели комиксов и иллюстраторы Йоргос Дуциопулос, Стефанос Колцидопулос, Костис Папатеодору, Ангелики Саламалики и Танос Цилис.