Московский международный конкурс пианистов назвал победителей

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2 июня 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Московский международный Дом музыки и Московский международный конкурс пианистов Владимира Крайнева объявили результаты онлайн-конкурса молодых пианистов по домашним видеозаписям. Имена победителей председатель жюри пианист Александр Романовский назвал в прямом эфире, который прошел на странице Конкурса Крайнева в социальной сети Facebook 1 июня, в День защиты детей.



Онлайн-конкурс был инициирован в апреле Московским международным Домом музыки и Московским международным конкурсом пианистов Владимира Крайнева с целью поддержать молодые таланты во время пандемии. Всего в конкурсе приняли участие 315 исполнителей из 21 страны. «Мы необычайно рады и горды, что получили такое большое количество заявок из разных стран. Игра конкурсантов очень тронула сердца всех членов жюри. Подготовка к участию и присланные видеозаписи – это небольшой, но очень важный шаг для всех исполнителей, а ведь именно из таких шагов и состоит большой творческий путь артиста!» – отметил Александр Романовский.

Лауреатами состязания по домашним видеозаписям стал 21 участник в возрасте от 7 до 20 лет из России, Китая, Японии, США, Италии, Южной Кореи и Казахстана.

Призовые места в младшей группе распределились следующим образом: Люй Миша (Китай) и Мысин Елисей (Россия) разделили первое место; Белокопытова Мария (Россия) и Накашима Юлия (Япония) стали обладателем второго. Третье заняли Шао Цзыюй (Россия-Китай), Куклин Роберт (Россия) и Лакеева Екатерина (Россия).

В средней группе обладателем первого места стал Жао Шуханг (Китай), второе разделили Сидоров Егор (Россия) и Манхин Лунг (Китай), третье получили трое участников: Чен Юкиао (Китай), Гонг Юран (Китай) и Молчан Елизавета (Россия).

В старшей группе лауреатами конкурса стали 8 участников: первое место разделили Сарагоса Адриан и Адамо Лоренцо (Италия), второе – Чечино Элия (Италия) и Хинг Чанг (Китай), третье – Чун Лам Ю (Китай), Янг Хансае (Южная Корея), Жакпарова Алия (Казахстан) и Дружинина Полина (Россия).

По условиям онлайн-конкурса все исполнители, приславшие свои видеозаписи, станут обладателями специальных дипломов. Конкурсанты, занявшие призовые места, получат персональные онлайн-мастер-классы от членов жюри, а также смогут принять участие в IV Московском международном конкурсе пианистов Владимира Крайнева, который состоится в марте 2021 года, минуя этап отбора по видеозаписям. Видео лауреатов также будут размещены на официальном канале Дома музыки в YouTube. Право выступить в рамках живых прослушиваний без предварительного отбора получат не только победители состязания, но и конкурсанты, дополнительно отмеченные членами жюри. Еще одна категория призов была присуждена самым юным музыкантам – они будут награждены специальными дипломами «За творческую активность, смелость и любовь к музыке».

Победители:

Младшая группа

1 место

Люй Миша (Китай, г. Чжухай ), 7 лет

Мысин Елисей (Россия, г. Москва), 9 лет

2 место

Белокопытова Мария (Россия, г. Москва), 9 лет

Накашима Юлия (Япония, г. Цуяма), 10 лет

3 место

Шао Цзыюй (Россия-Китай), 10 лет

Куклин Роберт (Россия, г. Самара), 7 лет

Лакеева Екатерина (Россия, г. Москва), 7 лет

Средняя группа

1 место

Жао Шуханг (Китай, г. Ханчжоу), 13 лет

2 место

Сидоров Егор (Россия, г. Владимир), 13 лет

Манхин Лунг (Китай, г. Гонконг), 15 лет

3 место

Чен Юкиао (Китай, г. Чэнду), 12 лет

Гонг Юран (Китай, г. Чэнду ), 15 лет

Молчан Елизавета (Россия, г. Волгодонск), 14 лет

Старшая группа

1 место

Сарагоса Адриан (США, г. Сакраменто), 16 лет

Адамо Лоренцо (Италия, г. Милан), 20 лет

2 место

Чечино Элия (Италия, Казале-суль-Силе), 18 лет

Хинг Чанг (Китай, г. Шэньчжэнь), 17 лет

3 место

Чун Лам Ю (Китай, г. Гонконг), 17 лет

Янг Хансае (Южная Корея, г. Улсан), 16 лет

Жакпарова Алия (Казахстан, г. Нур-Султан), 16 лет

Дружинина Полина (Россия, г. Одинцово), 17 лет