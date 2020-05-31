Ирина Алфёрова о жизни с Александром Абдуловым: «Я всё время плакала»

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31 мая 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Ekaterina Rozhdestvenskaya/Global Look Press, Ирина Алфёрова

Актриса театра и кино Ирина Алфёрова более 15 лет прожила в браке с Александром Абдуловым. Вспоминая о совместной жизни, артистка говорит, что не получала от мужа желанного внимания и "всё время плакала".

"Он очень много натворил в этой жизни, но я его понимаю. Просто мне нужно было в жизни другое. Так как я актриса, я хотела больше внимания. От Абдулова мне совсем ничего не доставалось, я всё время плакала", — откровенно рассказала Ирина Алфёрова в документальном фильме "Александр Абдулов. Жизнь на большой скорости". Она признается, что за долгие годы совместной жизни так и не смогла принять неугомонный нрав мужа, его любвеобильность и страсть к приключениям.

Абдулов и Алферова поженились и обвенчались в 1976 году. Актер воспитывал приемную дочь Ксению, которая родилась в первом браке актрисы. Их называли одной из самых красивых пар Советского Союза. Артисты развелись в 1993 году.

Ирина сейчас состоит в браке с Сергеем Мартыновым, которому удалось, как считает сама актриса, вселить в нее надежду.